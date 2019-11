Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca este vorba despre un fake news in privinta fotografiei cu presedintele Klaus Iohannis cu o casca in ureche la conferinta de presa.



"Nici vorba de existenta unei casti", a spus Orban intr-o emisiune la Digi24.

Premierul spune ca aceasta abordare este caracteristica stilului de comunicare al PSD.

"Imi pare rau ca se continua mizeriile. Am vazut fotografia aia cu casca presedintelui in fata jurnalistilor. A stat dupa aia de vorba cu jurnalistii. Oricine putea sa vada ca nici vorba de existenta unei casti. Dar astea sunt fake news-uri, asta e stilul in care comunica PSD (...). Modul in care face presedintele campanie este un mod deschis, apropiat de oameni, gata sa raspunda la orice intrebare care i se pune. Sunt convins ca romanii vor aprecia lucrul acesta", a declarat Ludovic Orban.

Intrebat care este strategia de campanie in cazul in care vor mai aparea astfel de informatii, Orban a spus ca aceasta va fi de demontare a tuturor "minciunilor".

"Sa spunem adevarul si sa demontam toate minciunile si toate porcariile pe care le lanseaza PSD-ul", a precizat presedintele PNL.

Despre dezbaterea anuntata de presedintele Klaus Iohannis, Orban a spus ca aceasta va putea fi urmarita de orice cetatean, scrie Agerpres.

"Nu cred ca o dezbatere la care participa foarte multi jurnalisti, analisti politici, in care, evident, vor fi invitati sa puna orice fel de intrebari, o dezbatere in care e deschis accesul oricarui cetatean prin intermediul mass media este o dezbatere intre noi. Si asta e o minciuna gogonata. Acea dezbatere va putea fi urmarita de orice cetatean, fie pe televiziuni, fie pe online, fie prin stirile care vor fi facute", a mai precizat Ludovic Orban.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca martea viitoare va participa la o dezbatere la care vor fi invitati politologi, formatori de opinie si jurnalisti.

"Inteleg perfect nevoia, dorinta de a avea o dezbatere reala, asezata, cu candidatii din turul doi. Cum nu accept insa aceasta dezbatere cu doamna Dancila de la PSD, voi organiza eu, impreuna cu echipa mea, o dezbatere asezata saptamana viitoare, marti seara, la care vor fi invitati sa dezbata, impreuna cu mine, mandatul pe care l-am incheiat, planul pentru mandatul pe care sper ca il obtin in continuare, politologi, formatori de opinie, jurnalisti. Va fi o discutie deschisa, asezata, care cu siguranta va fi pe placul romanilor", a spus Iohannis miercuri, intr-o conferinta de presa organizata la sediul PNL.