Gazetarul Cristian Tudor Popescu sustine refuzul lui Klaus Iohannis de a avea o dezbatere cu Viorica Dancila, dar este de parere ca ar trebui sa faca "cel putin o dezbatere libera cu ziaristii".

"I-as intreba pe toti votantii din turul 1 ai lui Klaus Iohannis si pe cei care nu au votat-o pe d-na Dancila si care au de gand sa nu vina la vot pentru ca nu are loc o dezbatere: dumneavoastra ati vrea sa va intalniti cu Dancila? Dumneavoastra personal, ca votant, ati vrea sa va intalniti si sa aveti o discutie intelectuala cu aceasta doamna?", a spus Cristian Tudor Popescu .

"Cu cine vreti sa se intalneasca Klaus Iohannis? Cu o persoana care a scapat partidul de sub control – dna Dancila se face de ras acum, in sedinta PSD, si s-o salveze dl Iohannis invitand-o la dezbatere? Am vazut toate dezbaterile de tur 2 din 1990 si pana acum, pe una dintre ele am si moderat-o, si niciodata nu a fost prezent in dezbatere un candidat cu nivel intelectual si mental atat de jos. Cand te intalnesti – e o chestiune tehnica aici - cu cineva aflat in aceasta conditie si mai are si vreo 15 puncte sub tine, comiti o greseala uriasa. Nu te intalnesti cu un candidat aflat atat de jos din toate punctele de vedere sub tine. D-na Dancila, prin simpla prezenta acolo, avand in vedere nivelul jos la care se afla, nu poate decat sa castige. Dl Iohannis ce sa castige? Eu sunt de acord cu aceasta decizie a presedintelui", a mai adaugat gazetarul.

"Insa, daca presedintele nu face cel putin o dezbatere libera cu ziaristii, care dupa parerea mea va fi mult mai grea decat una cu Viorica Dancila, o dezbatere in care sa i se puna intrebari de catre toata lumea prezenta in sala, daca nu face o astfel de dezbatere, atunci nu e in regula. Va fi intrebat de atatea lucruri pe care nu le-a lamurit, evident ca jurnalistii il vor intreba, au memorie buna", a declarat Cristian Tudor Popescu, potrivit digi24.ro.