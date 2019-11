Premierul Ludovic Orban a declarat ca PSD a lasat in urma sume restante in valoare de peste 10 miliarde de lei pentru ca "au angajat cheltuieli care nu puteau fi facute".

"Incercam sa reasezam cheltuielile. Evident, va fi un deficit, dar nu... Lucrurile sunt clare. Dupa parerea mea, nu exista nicio sansa de a ne mentine in tinta de deficit. Ganditi-va ca nu noi am executat bugetul. Zece luni si ceva, pana in 4 noiembrie, pana a fost investit guvernul pe care il conduc, ei au executat bugetul, ei au efectuat toate cheltuielile, ei au o rata de colectare... De cand e PSD-ul, au rostogolit de pe un an pe altul cheltuieli. Adica au trecut cheltuieni care trebuiau efectuate in noiembrie, decembrie pe anul urmator", a spus Ludovic Orban.

Ca exemple, Ludovic Orban a spus despre intarzierile rambursarilor de TVA catre firme, in valoare de 5,2 miliarde de lei, lucrari si plati care trebuiau facute, in valoare de 5 miliarde de lei, in cadrul PNDL si concedii medicale neplatite in valoare de 2-3 miliarde de lei, scrie adevarul.ro.

"Deficitul a depasit 2,6%, comparativ cu anul trecut, cand deficitul era 1,6%. Nu numai ca exista acest deficit, dar foarte multe cheltuieli care trebuiau realizate in conformitate cu legea nu au fost facute", a mai spus premierul.

Despre guvernarea PSD, Orban a spus ca "a angajat mai mult decat isi puteau permite".

"Nu au fugit cu banii, ci au angajat cheltuieli care nu puteau fi facute", a declarat Orban.