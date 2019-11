Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, considera ca legea electorala ar trebui schimbata, iar romanii din tara sa poata vota pe parcursul a trei zile, la fel ca si cei din strainatate, deoarece "si in tara pot fi cazuri in care cetateni care nu pot vota duminica".

"Am asteptat publicarea rezultatelor finale ale primului tur al alegerilor prezidentiale pentru a avea consfintit inclusiv rezultatul din diaspora. Pentru ca se impun cateva invataminte/concluzii dupa acest rezultat.

Intai, sunt multumit ca solutia pe care ALDE a propus-o pentru a imbunatati conditiile de votare in strainatate, votul prelungit pe durata a trei zile, a functionat. Romanii din diaspora au putut vota in conditii bune, fara cozi si nervi. Dar nu pot sa nu reiau acum ce am spus si am sustinut si in vara cand am discutat proiectul de lege in Parlament: solutia ALDE a fost implementata doar partial, creand astfel o discriminare pozitiva a romanilor care traiesc, muncesc sau studiaza in strainatate.

Am auzit destui romani din tara nemultumiti de aceasta situatie si cred ca trebuie sa reechilibram situatia si sa impunem si in tara posibilitatea sa se poata vota pe acelasi calendar ca si cel pentru romanii din afara. Adica sa modificam legea electorala pentru a infiinta un numar de sectii de votare (cateva sau macar una in fiecare judet) unde romanii sa poata vota trei zile sau cate zile se va stabili sa se voteze in strainatate. In fond si in tara pot fi cazuri in care cetateni care nu pot vota duminica ar putea sa-si exprime votul vineri sau sambata.

Impreuna cu colegii mei din ALDE voi face o propunere legislativa in acest sens pe care o vom discuta si cu celelalte partide parlamentare. Cred ca romanii trebuie sa aiba drepturi egale oriunde aleg ei sa traiasca, munceasca sau studieze", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.