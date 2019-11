Traian Basescu considera ca intrarea Vioricai Dancila in trurul doi al alegerilor prezidentiale nu a fost o surpriza, iar primarii PSD s-ar putea "activa in mediul rural in turul doi".

"Nu considerati un eveniment ca Dancila a intrat in turul doi. Eu am avut convingerea ca Dancila intra in turul doi. PSD este un colos organizatoric. Daca s-au dus numai membrii si tot au facut un scor bun, daramite daca si-au mai luat si familiile.

La PSD problema in primul tur e ca nu s-au mobilizat primarii din rural, dar s-ar putea, incurajati de faptul ca a intrat in turul doi cu un scor nesperat, sa iasa primarii PSD sa se activeze. Nu e de joaca!

Eu am spus ca Iohannis va castiga 70-30, dar cand e vorba de candidatura la presedintia Romaniei nu ai voie sa-ti asumi nicio urma de risc. Cred ca o confruntare ii linisteste din nou pe primarii PSD in a se activa in mediul rural in turul doi", a declarat Traian Basescu, potrivit realitatea.net.