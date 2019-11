Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat marti ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa justifice banii pe care ii datoreaza statului si de ce a avut "ghinionul sa aiba sase case", adaugand ca ar trebui sa dea "reteta" tuturor profesorilor din Romania.



"La noi nu mai este problema cu justitia. Cei care vor sa vorbeasca de corupti si de justitie trebuie sa se uite in gradina proprie. Vorbim de doi candidati pentru alegerile prezidentiale: unul care are probleme penale, unul care trebuie sa justifice de ce nu a returnat banii pe care ii datoreaza statului roman sau de ce a avut ghinionul sa aiba sase case si un candidat care nu are niciun fel de problema penala si cred ca acesta trebuie sa fie abordarea, daca exista o abordare corecta", a afirmat Dancila dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD.

Ea a spus ca seful statului trebuie sa dea aceasta "reteta" tuturor profesorilor.

"In momentul in care sunt totusi sase case pe care le obtii prin meditatii, cred ca ar trebui sa dai reteta tuturor profesorilor din Romania, pentru ca e intr-adevar un lucru extraordinar. Faptul ca nu poti sa justifici acest lucru si faptul ca ai niste fonduri pe care trebuie sa le returnezi statului roman si nu le returnezi - si domnul Teodorovici poate da detalii mai multe legate de acest aspect - asta inseamna ca totusi sunt niste probleme pe care domnul Iohannis ar fi trebuit sa le lamureasca, sa vina in spatiul public, sa vina in fata televiziunilor sa spuna: asa am putut sa realizez acest obiectiv al meu, cele sase case, nu prin ghinion, ci prin ce munca am obtinut cele sase case. Pentru ca poate fi o reteta pentru foarte multi romani care isi doresc si alte case si poate nu au niciuna", a adaugat Viorica Dancila.

Liderul PSD a mentionat ca presedintele fuge de o dezbatere publica cu ea din frica, scrie Agerpres.

"Eu cred ca aceasta fuga de dezbatere este o fuga de raspundere, pentru ca in momentul in care nu vii sa le spui oamenilor ce ai facut in cinci ani sau macar ce ai facut in cinci luni, in cinci saptamani, ce ai adus bun pentru aceasta tara, inseamna ca totusi fugi de aceasta responsabilitate fata de cei care te-au votat si fata de cei care nu te-au votat. Esti presedintele tuturor romanilor...", a mai spus Dancila.

Dancila: Iohannis da dovada de aroganta

"Sa luam declaratiile domnului Iohannis din 2014, in care ii spunea domnului Ponta ca da dovada de aroganta pentru ca nu vine la dezbatere publica. Aceeasi aroganta vedem acum la domnul Iohannis. Trebuie sa venim in fata oamenilor sa spunem ce vrem sa facem, dar inainte de a spune acest lucru, trebuie sa venim cu o dare de seama, un raport a ceea ce am facut. Acest lucru, ca nu vin, si aceasta lupta cu PSD... Presedintele Romaniei nu e nici presedintele PSD, nici presedintele PNL, nu e presedintele nimanui, e presedintele tuturor romanilor, al niciunui partid politic si are aceasta responsabilitate fata de Romania si fata de romani", a subliniat Dancila.

Presedintele PSD a reiterat faptul ca i-a trimis o scrisoare sefului statului pe aceasta tema si face un apel la dezbatere.

Ea a spus ca strategia PSD de campanie este sa se adreseze romanilor si sa le spuna ce vrea sa faca pentru ei. "Sa ducem aceasta lupta impotriva unui grup restrans condus de Klaus Iohannis si pentru noi este important ca cati mai multi romani sa vina alaturi de noi", a adaugat Viorica Dancila.

Liderul PSD a mai spus ca presedintele Iohannis a jignit-o de mai multe ori.

"Presedintele Romaniei este presedintele tuturor romanilor, presedintele Romaniei nu are dreptul sa jigneasca o femeie, indiferent de statutul pe care il are acea femeie in societate. Presedintele Romaniei a jignit premierul Romaniei, a jignit femeia Viorica Dancila, deci eu cred ca acest lucru trebuie sanctionat si sper ca femeile din Romania sa sanctioneze acest lucru. Eu sunt o femeie puternica si le spun tuturor ca, indiferent de informatiile care apar in spatiul public, indiferent de cati barbati au jignit din opozitie, indiferent de atitudinea lor impotriva unei femei candidat am intrat in turul doi si voi castiga alegerile prezidentiale", a mai declarat Dancila.