Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, exclude varianta unei confruntari directe cu liderul Partidului National Liberal (PNL), premierul Ludovic Orban, inainte de turul al doilea al alegerilor prezidentiale si doreste un astfel de dialog cu Klaus Iohannis.



Dancila a declarat, marti seara, la TVR, ca va accepta o dezbatere cu presedintele PNL dupa un an de mandat la Palatul Victoria.

"Ce face? Isi trimite soldatul la razboi si generalul ramane acasa? In alta ordine de idei, domnul Orban trebuie sa demonstreze ce face ca prim-ministru. Voi avea o confruntare cu domnul Orban, ii promit acest lucru, dupa un an de mandat de premier si atunci sa vedem ce a facut domnul Orban intr-un an de mandat de premier si ce a facut Viorica Dancila", a afirmat liderul PSD.

Viorica Dancila crede ca presedintele Klaus Iohannis nu participa la o dezbatere electorala inainte de al doilea tur de scrutin al prezidentialelor "pentru ca nu are ce sa le spuna romanilor ca a facut in cei cinci ani". Ea este convinsa ca romanii vor vedea, in acest context, "un presedinte caruia ii este frica" si "care ii sfideaza".

"Nu este respectul pentru mine. Este respectul pentru cetatenii acestei tari. Este respectul pe care il acorzi romanilor, nu pentru Viorica Dancila. Este un lucru de normalitate. La fiecare cinci ani cand au existat alegeri prezidentiale a existat o dezbatere. Acum de ce nu exista acest lucru?", a spus presedintele PSD.

Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca viziunea si proiectele presedintelui Klaus Iohannis, candidatul liberalilor la prezidentiale, trebuie cunoscute de cetateni, sustinand ca daca liderul PSD, Viorica Dancila, doreste o dezbatere, ar trebui sa o faca cu el, pentru a discuta despre "dezastrul lasat" in calitate de prim-ministru demis.

PSD a solicitat PNL organizarea, de comun acord, a cel putin doua dezbateri intre Viorica Dancila si Klaus Iohannis inaintea turului al doilea al alegerilor prezidentiale din 24 noiembrie.

Seful campaniei electorale a lui Klaus Iohannis, Dan Motreanu, a declarat, luni seara, ca in turul al doilea al alegerilor prezidentiale se va merge pe mitinguri si intalniri cu organizatiile liberale si cu cetatenii, sustinand ca o dezbatere cu Viorica Dancila nu trebuie sa aiba loc, deoarece nu ar aduce nimic in plus.

Dancila: E normal ca PSD sa depuna o motiune avand in vedere programul de guvernare

Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a confirmat, marti seara, posibilitatea ca PSD sa depuna, in luna februarie a anului viitor, o motiune de cenzura impotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban, scrie Agerpres.

Dancila, care are si calitatea de candidat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, a declarat, intr-o emisiune la TVR, ca motiunea de cenzura ar urma sa fie depusa in contextul unui "program de austeritate pe care vrea sa il implementeze Guvernul Orban".

"Da. Este normal ca PSD sa depuna o motiune avand in vedere programul de guvernare, programul de austeritate pe care vrea sa il implementeze Guvernul Orban. Am promis ca vom face o opozitie foarte activa, am promis ca nu vom lasa sa fie sanctionati nici pensionarii, nici salariatii si nici sa vedem masurile antiromani pe care le ia acest guvern. Noi am luat masuri pro oameni, pro romani. Vedem ca acum masurile pe care vor sa le ia sunt impotriva romanilor", a afirmat Viorica Dancila.

Liderul social-democrat a sustinut, de asemenea, ca liberalii "isi dau mai mereu cu stangul in dreptul".