Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat ca Ana Birchall, Cozmin Gusa si primarul Bacaului, Cosmin Necula, au fost exclusi din partid.



"Am hotarat excluderea celor care au votat pentru investirea Guvernului Orban. Tot la propunerea colegilor, in acest CEX s-a luat si votat excluderea Anei Birchall si lui Cozmin Gusa", a declarat Viorica Dancila.

Propunerea de excludere a Anei Birchall ar fi fost facuta de catre deputatul Catalin Radulescu, noteaza europafm.ro.

"A iesit cu declaratii pe justitie fara sa aiba din partea CEX acest drept", a mai spus fostul premier despre Ana Birchall.

"Colegii au fost nemultumiti de atitudinea domnului Gusa. Modul in care s-a raportat la PSD a fost unul care nu a fost corect. Colegii au vorbit de o abordare obiectiva si ca in mijlocul nostru se regasesc cei care se raporteaza la principiile social-democrate. In acest context a venit propunerea de excludere", a adaugat liderul social-democrat, citata de romanialibera.ro.

Primarul Bacaului a fost exclus la propunerea presedintelui organizatiei, Dragos Benea.