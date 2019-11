Presedintele Klaus Iohannis a explicat intr-o postare pe pagina de Facebook ca nu poate exista nicio dezbatere intre el si Viorica Dancila, pentru ca face parte dintr-un partid "care a guvernat impotriva romanilor trei ani de zile" si este "reprezentanta unui PSD nereformat, care a calcat in picioare statul de drept".

"Dragi romani,

Impreuna am reusit sa tinem piept PSD, partidul care a asaltat toate institutiile statului. Si doar impreuna vom reusi sa castigam definitiv aceasta lupta pentru Romania. Votul pe care mi l-ati acordat in primul tur al alegerilor este o confirmare a increderii pe care o aveti in mine. Dar Presedintele nu poate reconstrui singur o tara, de aceea este mare nevoie de fiecare dintre voi, de implicarea voastra. Vreau sa fie foarte clar: voi dialoga direct in perioada urmatoare cu cetatenii, cu jurnalistii, cu societatea civila, voi continua sa merg prin tara, sa ma intalnesc cu oamenii si voi explica tuturor care este proiectul meu. Romania normala devine realitate doar prin solidaritate si unitate, cu sustinerea majoritatii romanilor.

Nu poate exista insa nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat impotriva romanilor trei ani de zile. Nu poate fi niciun schimb de idei cu reprezentanta unui PSD nereformat, care a calcat in picioare statul de drept, care a vrut ca Romania sa deraieze de la parcursul sau european doar pentru beneficiul unei clici de infractori. Vorbim de candidata unui partid care acum mimeaza democratia, dupa ce a sfidat sistematic valorile si principiile democratice, care i-a umilit pe romani, care s-a facut scut in fata coruptilor si penalilor in toti acesti ani. Nu trebuie sa uitam nicio clipa cine este PSD si care este pericolul pe care il reprezinta pentru viitorul Romaniei, oricat ar vrea acum sa fuga de responsabilitate si sa incerce sa ne dezbine prin tot soiul de tertipuri!", a scris Klaus Iohannis pe Facebook.