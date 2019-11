Guvernul de la Chisinau, condus de Maia Sandu, a fost demis marti de parlament prin motiune de cenzura adoptata cu 63 de voturi.



Caderea guvernului intervine la doar cinci luni de cand prim-ministrul pro-occidental Maia Sandu a preluat functia promitand sa combata coruptia, scrie Reuters.

Motiunea de cenzura impotriva guvernului a fost depusa vineri de deputatii socialisti, parteneri la guvernare, dupa ce executivul si-a asumat raspunderea pentru un proiect de modificare a Legii Procuraturii.

Potrivit legislatiei, era nevoie de cel putin 51 de voturi pentru ca motiunea de cenzura sa fie aprobata si in consecinta sa fie demis guvernul.

Motiunea, dezbatuta in plen in prezenta premierului, a fost sustinuta de parlamentarii din Partidul Socialistilor (PSRM) si de cei ai Partidului Democrat (PDM). La sedinta au fost prezenti 93 de deputati, in fata carora Maia Sandu a prezentat realizarile si obiectivele guvernului sau, dupa care a urmat o sesiune de intrebari-raspunsuri.

In timpul discursului sau, Maia Sandu a declarat ca Republica Moldova are nevoie de justitie, de o procuratura eficiente, iar functionarii corupti trebuie demisi si arestati. "Reforma justitiei e piatra de temelie a Guvernului ACUM. Ne dorim o justitie adevarata, ne dorim ca cei care au furat miliardul sa ajunga la inchisoare", a spus ea.

Dupa discurs si sesiunea de intrebari-raspunsuri, au urmat luari de cuvant ale parlamentarilor. Reprezentantul Partidului "Sor", Denis Ulianov, a anuntat ca formatiunea sa se va abtine de la votarea motiunii impotriva guvernului, exprimandu-si speranta in organizarea cat mai curand a unor alegeri anticipate.

La randul sau, Pavel Filip a anuntat ca Partidul Democrat va sustine motiunea.

Cele doua componente ale Blocului ACUM - Platforma DA si Partidul Actiune si Solidaritate - au organizat in fata cladirii Parlamentului o actiune de sustinere a guvernului Sandu, numita 'Aparam Guvernul Maia Sandu! Aparam justitia!'. Dupa ce a fost anuntat rezultatul votului, protestatarii au inceput sa strige "Jos hotii", iar parlamentarii Blocului ACUM au iesit in fata multimii.

Maia Sandu: "Le e frica de reforma justitiei"

"Niste hoti in Parlament s-au speriat de reforma. Au vorbit frumos ca vor reforma justitiei. Atunci cand au inteles ca lichidam schemele de coruptie, atunci cand au inteles ca actiunile noastre ii vor lovi peste buzunar, s-au speriat. Ei nu au vrut reforma justitiei si au stat la discutie cu judecatori corupti. Noi am stiut ca va fi greu si ca nu putem conta pe sprijinul lor. (...) Acum e important sa nu ne pierdem increderea. Am reusit sa-l dam jos pe Palhotniuc fara televiziuni si bani. Asa vom reusi in continuare. Stiu ca ati obosit de lupta, dar doar noi putem sa ne eliberam", a spus Maia Sandu in fata protestatarilor.

In primele sale declaratii facute pentru presa dupa demiterea guvernului sau, Maia Sandu a afirmat ca a sperat "ca se vor gasi si deputati responsabili', insa votul "nu a fost o surpriza' pentru ea. "Am vazut ca tuturor le-a fost frica de reforma justitiei. Acum sa-si asume responsabilitatea cei care au votat aceasta demisie, nu avem ce sa discutam cu cei care au demis acest guvern", a spus Sandu.

Intrebata de regrete, Maia Sandu a subliniat ca si-ar fi dorit sa reuseasca mai multe pe reforma justitiei.

"Noi o sa continuam sa muncim pentru oameni, sa luptam si in strada, si pe baricade, si la guvern daca ni s-ar fi oferit posibilitatea. Nu stiu ce se va intampla, dar votul de astazi pare a fi in unison. Ce se va intampla depinde de celelalte partide. Nu am de unde sa stiu cine va fi urmatorul premier', a conchis Sandu.

Potrivit Reuters, legea prevede ca in 90 de zile sa se incerce formarea unui nou guvern. Daca nu se reuseste acest lucru, atunci urmatorul pas il reprezinta convocarea de alegeri parlamentare.

Pe parcursul celor 28 de ani de independentaƒ ai Republicii Moldova, trei guverne au caƒzut in urma votului de neincredere - cele conduse de Ion Sturza, Vlad Filat si Valeriu Strelet, aminteste Moldpres