Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca, in urma rezultatului ''sub obiectiv'' obtinut la alegerile prezidentiale, va cere un vot de incredere membrilor partidului, iar, daca nu il va primi, va face un pas in spate.

"Voi cere un vot de incredere membrilor partidului si e foarte normal sa ma intorc la membri, asa functioneaza democratia in USR. Eu nu imi dau demisia in momentul acesta, voi cere un vot de incredere membrilor. Colegii mei vor decide, asa am facut de fiecare data cand a fost un moment mai delicat in partid. (...) Ne doream mai mult, fara indoiala. Se putea mai mult? E greu de spus in contextul politic si in contextul actiunilor si pozitiei presedintelui Iohannis care a dat jos un guvern, deci avea o perceptie foarte buna in opinia publica. Dincolo de asta, da, e un rezultat sub obiectiv, o sa cer un vot de incredere colegilor. Daca voi primi acest vot de incredere, mergem mai departe spre locale, este primul esec si mi s-ar parea o lasitate sa imi dau demisia pentru un rezultat care de fapt, in contextul dat, poate fi privit din doua perspective. Daca nu voi primi votul de incredere al colegilor mei din partid evident ca voi face un pas in spate. E foarte simplu", a spus Barna, la Palatul Parlamentului.

El a adaugat ca decizia de a nu intra la guvernare dupa ce a cazut Guvernul Dancila a fost a Comitetului Politic al partidului, aproape in unanimitate, de aceea nu i se poate imputa lui personal.

"Au fost unul sau doi colegi care au zis - poate sa ne mai gandim. Este o decizie pe care ne-am asumat-o ca partid, a avut un rezultat, e ca la fotbal, dai gol - esti vedeta, nu dai gol - sunt critici", a incheiat Barna, potrivit Agerpres.