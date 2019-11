Premierul Ludovic Orban a afirmat, inaintea sedintei Biroului Executiv al PNL, ca daca Viorica Dancila ar vrea sa faca dezbateri cu cineva, sa faca cu el si sa discute despre "dezastrul pe care l-a lasat in calitate de premier demis".

"Presedintele este in dialog permanent cu cetatenii romani, este intr-o dezbatere permanenta, comunica cu societatea romana si cred ca in campanie presedintele si candidatul la Presedintie, Klaus Iohannis, comunica in mod constant cu cetatenii.

Viziunea, proiectele, solutiile presedintelui Iohannis trebuie cunoscute de cetatenii romani pentru ca acestia sa voteze in deplina cunostinta de cauza. Daca vrea doamna Dancila sa faca dezbateri cu cineva sa faca cu mine, sa vorbim despre dezastrul pe care l-a lasat in calitate de premier demis", a spus Ludovic Orban, potrivit realitatea.net.