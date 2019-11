Alexandru Cumpanasu, dupa ce a obtinut doar 1% in primul tur al alegerilor prezidentiale, a spus ca a investit 300.000 de euro pe campania electorala si si-a pus la bataie toate economiile familiei.

"Mi-am pus practic la bataie si am cheltuit toate economiile familiei. N-are nici o importanta, nu e o chestie de victimizare. Eu cred ca am facut un lucru bun pentru mine, pentru poporul roman si pentru familia mea. Nu am primit un leu, decat ce am strans de la o parte dintre dumneavoastra care ati trimis acele contributii, fiecare cat a putut – 50, 100 de euro – s-au strans undeva in jur de 15.000 euro in total", a spus Alexandru Cumpanasu intr-un live pe Facebook.

In orasul sau natal, in Caracal, a iesit pe locul al patrulea, cu 917 voturi, Dancila fiind pe primul loc, cu 4.127, urmata cu de Klaus Iohannis, cu 3.167 si Mircea Diaconu cu 1.793, potrivit antena3.ro.