Viorica Dancila, candidatul la alegerile prezidentiale al PSD, a distribuit o postare a presedintelui Klaus Iohannis din 2014, in care acesta il tragea la raspundere pe contracandidatul sau de atunci, Victor Ponta, pentru ca nu voia sa iasa la o dezbatere electorala.

"Cum e cu 'atitudinea aroganta', domnule Iohannis? Ne mai explicati o data cum e cu «dezbaterea electorala atat de necesara si asteptata de toti romanii»?", a scris Viorica Dancila pe Facebook, cand a distribuit postarea lui Klaus Iohannis din 2014.

Postarea lui Klaus Iohannis din 2014:

"Constat ca domnul Victor Ponta isi mentine aceeasi atitudine aroganta cu care ne-a obisnuit si in ceea ce priveste organizarea unei dezbateri electorale atat de necesare si asteptate de catre toti romanii interesati sa afle proiectele celor doi candidati ramasi in cursa pentru Palatul Cotroceni.

Domnul Ponta nu poate decide singur detaliile si conditiile in care ar urma sa se desfasoare o astfel de dezbatere electorala. Temele se stabilesc in mod firesc prin negociere de catre echipele de campanie ale ambilor candidati intrati in turul doi si nu se transmit prin fax de catre un candidat care a stabilit deja ordinea si continutul intrebarilor.

Solicit in mod public candidatului Victor Ponta sa renunte de urgenta la asemenea tertipuri si sa aiba curajul sa isi asume o confruntare de idei corecta, in care niciunul dintre noi nu porneste cu un avantaj ilegitim. Ii cer premierului sa mandateze echipa sa de campanie sa poarte negocieri cu membrii staff-ului meu pentru a stabili cat mai rapid conditiile de desfasurare a unei dezbateri reale, din care electoratul sa poata intelege care este viziunea fiecarui candidat pentru viitorul Romaniei", a scris Klaus Iohannis pe Facebook in 2014.