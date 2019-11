Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, marti, intr-o conferinta de presa cu ocazia preluarii mandatului de ministru al Tineretului si Sportului de catre Ionut Stroe, ca nu poate comunica o cifra pentru bugetul alocat MTS pentru anul viitor in conditiile in care in fiecare zi descopera cheltuieli care trebuiau facute, cum ar fi rambursarile de TVA sau concedii medicale neplatite de sase luni de Casa Nationala de Sanatate.

"Referitor la buget, e foarte greu sa dau un raspuns, pentru ca in fiecare zi mai descoperim cate o gaura si cate o cheltuiala care trebuia facuta si care nu au fost facute. Va dau asa trei exemple scurte, rambursari de TVA de peste 5 miliarde neonorate, intarziate fata de termenul legal, lucrari de PNDL (n.r. Programul national de dezvoltare locala), situatii de lucrari avizate spre decontare de peste 5 miliarde, care dateaza de luni de zile si niciun leu in buget pentru decontarile respective, concedii medicale neplatite de sase luni de zile de catre casa de sanatate. Toate aceste cheltuieli trebuiau efectuate, trebuiau platite si nu au fost platite. Ca atare, imi e foarte greu sa dau un raspuns, va spun sincer ca vom incerca sa alocam resurse mai importante, fiind vorba de un an olimpic. Acum, vrei, nu vrei, e clar ca trebuie sa existe o crestere. Dar trebuie sa ne gandim si la mecanisme de implicare a capitalului privat in sustinerea activitatii sportive a federatiilor si la sisteme inovative, cred ca am putea beneficia si de bani europeni in proiecte care sa fie folositoare sportului", a afirmat Orban.

Referitor la solicitarea Sindicatului National Sport si Tineret privind alocarea a 1% din PIB pentru Ministerul Tineretului si Sportului, Orban a mentionat ca bugetul MTS va fi mai mare in 2020, avand in vedere ca este an olimpic: "Daca am tine cont de toate solicitarile... Haideti sa va spun asa, deci 6% la educatie, 4% la sanatate, 1% la cercetare, 1% la sport, 6% pentru infrastructura. Deci ajungem undeva la 20 si ceva la suta alocarile. Ori eu trebuie sa va spun, cheltuielile obligatorii, adica salarii, pensii, reprezinta peste 20% din Produsul Intern Brut, in conditiile in care bugetul reprezinta, dupa executia bugetara pe primele noua luni, noi colectam mai putin de 27% din Produsul Intern Brut venituri la bugetul de stat. Sigur, am spus ca vom aloca mai mult avand in vedere ca e un an olimpic, dar nu va pot da un procent din Produsul Intern Brut, nu intru in campionatul asta de a garanta procente din Produsul Intern Brut".

"In ceea ce ma priveste personal, eu am facut karate doar un an jumate, nu 10 ani, nu am jucat fotbal, dar am jucat handbal, am fost la atletism, am facut gimnastica sportiva trei ani jumate, sunt un om care, chiar daca acum nu mai sunt foarte activ in sport, am facut si apreciez in mod deosebit, pentru ca activitatea sportiva a avut un rol deosebit in formarea caracterului si spiritului si trebuie sa acordam o mare atentie acestui domeniu", a mai spus Ludovic Orban, potrivit Agerpres.