Rares Bogdan prezinta cinci motive pentru care presedintele Klaus Iohannis nu ar trebui sa participe la o dezbatere electorala cu Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidentiale.



"Este foarte bine ca presedintele Romaniei nu participa la o dezbatere electorala cu Dancila. Iata argumentele:

Unu: A participa la o dezbatere cu Viorica Dancila ar insemna sa o legitimezi, sa o iei in calcul, sa-i spui ca ea chiar conteaza. Dar doamna in cauza este o frauda la adresa posturii de candidat la Presedintia Romaniei. Este o jignire la adresa romanilor care invata limba romana si se bazeaza pe competenta pentru a ocupa un post.

Doi: Stilul candidatilor PSD de a transmite mesajele atunci cand se afla intr-o confruntare este extrem de toxic. Ei invoca pe post de argumente minciuni sfruntate. Este o tactica intentionata, menita sa atraga adversarul in capcana de a demonta minciunile, in loc sa-si prezinte viziunea. Consultantii care au sfatuit-o pe Dancila sa ceara o dezbatere au recurs la asemenea tactica exact cu obiectivul de a-l impiedica pe domnul presedinte sa-si promoveze mesajul. Ei stiu ca seful statului nu ar putea sa nu contrazica gogosile PSD, bazate pe cifre false legate de nivelul de trai si „rezultatele guvernarii”. Dar mai stiu ceva: fiind ocupat sa le demonteze, ar irosi timpul in care ar trebui sa intareasca propria viziune asupra a ce inseamna „Romania normala”. Adica o tara fara hoti, incompetenti si ticalosi cocotati in functii pe criterul apartenentei la partid, o tara unde cetatenii nu sunt umiliti. Exact acest mesaj este periculos pentru candidata PSD, deci a fost sfatuita sa ceara o dezbatere pentru a putea bloca mesajul presedintelui. In realitate, Viorica Dancila nu doreste o dezbatere, dar a fost sfatuita sa o ceara, pentru a poza intr-un contractidat viabil. Dancila ar trebui sa se pregateasca pentru un dialog cu oamenii legii, din cauza subminarii securitatii romanilor, a economiei nationale, a devalizarii Companiilor si Societatilor Nationale., a bugetuli din Rezerva de Stat si nu numai.

Trei: Poporul a demonstrat duminica faptul ca are discernamant si nu vrea un circ ieftin, asa cum a aratat Viorica Dancila recent intr-o infruntare televizata. Romanii au deja o parere, iar candidatii PSD pentru o asemenea demnitate nu au fost si nu sunt in stare de dezbateri

Patru: Klaus iohannis nu are ce sa caute la o dezbatere cu un candidat care a refuzat, atata timp cat a fost prim-ministru, discutiile cu presedintele Romaniei pe chestiuni spinoase, in momente importante pentru tara. Si erau discutii intre patru ochi, deci Dancila putea fi sincera, nu la televizor, unde revarsa minciuni. Un exemplu de respingere a dialogului: problema desemnarii comisarului european din partea Romaniei. Doamna Dancila l-a selectat singura, si nu o data, alegand variante extreme de nepotrivite, care au creat probleme de credibilitate Romaniei in relatia cu Comisia Europeana. In calitate de prim-ministru, doamna Dancila si-a desconsiderat functia si a refuzat dialogul institutional in situatii cand el era extrem de necesar, nu pentru un partid sau o persoana, ci pentru Romania. A ales sa se comporte ca un elev care chiuleste fara sa-i pese de consecinte, doar ca aceste consecinte ne afectau pe toti. Domnul Iohannis nu are ce sa discute cu un om care a sabotat relatiile externe ale Romaniei.

Cinci: O infruntare electorala cu Viorica Dancila nu este posibila. Dezbaterea prespune argumente, iar fostul premier nu le are. Si, din emotia de a parea la nivelul discutiei, ar mai scote niste perle pentru colectia deja celebra. Deci e mai bine sa nu se faca de rusine. Timp de 2 ani, Romania a avut un premier total nepregatit pentru cea mai importanta functie executiva din Romania. Si folosesc un termen bland. Si sa nu uitam cine e Dancila!! Interpusul lui Dragnea!! Acest grup nociv pentru romani a lovit statul, l-a vulnerabilizat, iar cand oamenii au iesit in strada sa protesteze, i-a batut si i-a gazat! Uitam cine e Dancila? Domnul Klaus Iohannis nu refuza dezbaterile serioase, dar ce sa discuti cu Dancila? Este mai bine ca presedintele sa vorbeasca direct cu oamenii, ca pana acum. Klaus Iohannis prefera sa discute in strada cu Ilie Moromete, nu cu Cocosila", a scris Rares Bogdan pe Facebook.