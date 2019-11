Mircea Badea a spus in emisiunea "In gura presei" despre Dan Barna ca procentajul pe care l-a obtinut la alegeri este enorm, avand in vedere ca "e un baietel simplut care... nimic".

"Vai, vai, vai, marele perdant Barna. Nu va suparati, dar de cand era Barna asa mare scula pe bascula? Mie mi se pare ca procentul lui Barna este enorm. Eu nu-i inteleg pe astia care spun: 'vai, ce putin a luat Barna'. Nu mi se pare deloc putin, mi se pare enorm. Adica, cine dracu e Dan Barna? Cine-l recomanda? USR-PLUS, adica o colectie de bizarei cu lozinci din doua cuvinte si cu obsesii semi-maladive? In numar de doua... Vreau sa zic ca 14,71% pentru un baietel absolut simplut, mobilat, e un tip egal cu sine care se adora, e cazut in propria lui admiratie, de aia-i da autograf lui Ienei, dar e un baietel simplut care... nimic. A facut numai gafe, a spus numai tampenii, in afara de lozincile alea, nutret pentru cretini. E un baietel care a facut foarte multi bani, cum au facut multi baietei prin Romania, cu statul, intr-o forma sau alta. A vandut harneala la fonduri europene. N-are nici macar material material de vedete, ca sa spui: 'wow, bai, Barna, ce tip magnetic'. Evident ca nu sunt. 14,71% pentru nimeni pe planeta este urias", a spus Mircea Badea la "In gura presei", potrivit antena3.ro.

