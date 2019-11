Presedintele Klaus Iohannis a raspuns dupa solicitarea PSD de a avea cel putin doua dezbateri cu Viorica Dancila inainte de alegerile de pe 24 noiembrie.



"Incearca PSD sa atraga atentia prin tot felul de manevre. Pot sa va spun de pe acum - urmeaza sa discut si cu colegele si cu colegii in sedinta de campanie - ca eu ma voi concentra pe intalnirile cu alegatorii in campania pentru turul doi.

Am facut astazi primele analize si vom continua acum in sedinta de campanie. Doua lucruri pe care vreau sa le subliniez dupa aceasta prima analiza: noua legislatie privind votul in diaspora pe care am solicitat-o imperativ dupa referendumul reusit din mai a fost foarte importanta dupa cum se vede, a ordonat si a inlesnit semnificativ votul in diaspora si in acest fel am avut un record de participare si practic nu s-a mai stat la coada, oamenii nu au mai pierdut vremea la sectiile de votare si au mers si au votat si au putut sa plece. Le multumesc romanilor din diaspora pentru participarea masiva, un numar record de participanti si acum dupa ce am aflat si cum au votat le multumesc si personal. A doua chestiune pe care vreau sa o subliniez este legata de PSD. Vedeti ca deja PSD incearca tot felul de manevre si vreau cu aceasta ocazie sa cer romanilor maxima vigilenta cand este vorba de PSD. Maxima vigilenta nu inseamna sa ne temem, dar inseamna sa fim foarte atenti si sa mergem la vot. Ar fi foarte, foarte pacat sa repetam greseala din decembrie 2016, cand prin absenteismul romanilor la alegerile parlamentare a fost adus la putere PSD si iata ca am avut nevoie de aproape trei ani pana i-am inlaturat de la butoanele puterii, dupa ce PSD a aratat ca una a promis si cu totul alta a vrut sa faca de fapt. PSD a vrut sa-si subjuge intreg statul roman", a spus seful statului, citat de romanialibera.ro.