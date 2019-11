PSD cere PNL, prin intermediul unei scrisori, organizarea, de comun acord, a cel putin doua dezbateri intre Viorica Dancila si Klaus Iohannis.



"Doamna Dancila a exprimat in mod public, in repetate randuri, dorinta de a avea dezbateri cu domnul Iohannis, insa solicitarile dumneaei au ramas fara raspuns. Lipsa unei dezbateri intre principalii candidati a reprezentat un viciu al procesului electoral si o problema de transparenta in ceea ce priveste programele acestora pentru mandatul de presedinte al Romaniei. Speram ca aceasta situatie nu se va repeta in turul al doilea. Datoram cetatenilor romani o dezbatere deschisa si cinstita despre proiectele pe care cei doi candidati le au pentru Romania. Prin urmare, va inaintez prin prezenta scrisoare o solicitare de a organiza, de comun acord, cel putin doua dezbateri intre doamna Dancila si domnul Iohannis inaintea turului al doilea al alegerilor prezidentiale din 24 noiembrie.

PSD se arata deschis oricarei variante care presupune organizarea acestor dezbateri intr-un cadru transparent si cu moderatori impartiali.

Echipa de campanie a PSD considera ca aceasta confruntare trebuie sa includa dezbateri fata in fata intre doamna Dancila si domnul Iohannis. E foarte important, din punctul nostru de vedere, ca cetatenii sa poata face direct comparatia intre cei doi candidati si sa-l aleaga pe acela sau pe aceea care merita cu adevarat sa fie presedintele Romaniei pentru urmatorii cinci ani", se arata in scrisoare, potrivit europafm.ro.