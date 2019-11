Varujan Vosganian, purtatorul de cuvant al ALDE, a anuntat, la finalul primului tur al alegerilor prezidentiale, ca alianta dintre ALDE si Pro Romania s-a incheiat.

"Astazi, alianta noastra electorala cu Pro Romania s-a incheiat. Fiecare partid porneste pe drumul sau, separat", a declarat la Antena 3 Vosganian.

"Sigur ca in Parlament putem vota legi impreuna, am votat si legi in unanimitate, dar in ceea ce priveste formalizarea printr-o intelegere care sa aiba un obiectiv comun, aceasta intelegere se incheie azi", a mai spus Varujan Vosganian.

In august, pe date de 28, ALDE si Pro Romania au semnat o alianta, pe perioada alegerilor prezidentiale, pentru a-l sustine pe Mircea Diaconu.