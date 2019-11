Deputatul Daniel Constantin a declarat luni ca inca nu si-a dat demisia din Pro Romania, insa a mentionat ca o va face dupa ce in prima sedinta de partid va veni cu explicatii in fata colegilor.

"Din partid inca nu mi-am dat demisia, am spus saptamana trecuta ca imi dau demisia fara ezitare daca asta este decizia majoritatii si daca asa am discutat cu domnul Ponta, dar o sa fac lucrul acesta dupa ce merg la prima sedinta de partid si le explic colegilor si imi depun demisia", a precizat pentru Agerpres Daniel Constantin.

El a adaugat ca a demisionat din Biroul permanent al Camerei si din cea de lider al grupului parlamentar in urma discutiei pe care a avut-o cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta.

"Saptamana trecuta, am avut o discutie cu Victor Ponta, am facut publica aceasta discutie in care am spus ca drumurile, din pacate, se separa, dupa aceea a venit acea suspendare din partid, acea decizie printr-un comunicat de presa, dupa care eu am anuntat ca imi dau demisia. Nu tin de functii si am vrut sa arat ca sunt un om de onoare si, daca promit ca imi dau demisia, imi dau demisia. A fost o demisie din Biroul permanent al Camerei, din functia de secretar si in egala masura din grupul parlamentar, pe cale de consecinta", a explicat Constantin.

Cat despre proiectele sale viitoare, Daniel Constantin a spus ca sunt foarte mult posibilitati pe care le ia in calcul, impreuna cu echipa sa, mai multi parlamentari si colegi din teritoriu care au opinii politice "diferite si gandesc altfel".

"Eu cred ca sunt foarte multe posibilitati, le iau in calcul pe toate si vom vedea la momentul potrivit si eu, si echipa care am gandit altfel. Pana la urma asta s-a intamplat, au fost opinii politice diferite, intr-adevar a fost si o ruptura care a pornit din momentul in care s-a decis sustinerea domnului Diaconu si alianta electorala cu ALDE", a aratat Daniel Constantin.