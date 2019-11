Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a spus referitor la rezultatele PSD, ca "politica este aritmetica pura" si ca "cine are rezultate e clar ca s-a si preocupat si are suportul populatiei".

In Giurgiu, la votul de duminica, Viorica Dancila a obtinut 43% din voturi.

"Pana la urma politica este aritmetica pura. La sfarsit se numara. Cine are rezultate e clar ca s-a si preocupat si are suportul populatiei", a spus Niculae Badalau, potrivit hotnews.ro.

Cand a fost intrebat daca ar trebui sa isi dea demisia presedintii filialelor PSD, in care partidul nu a obtinut rezultate asa de bune, Badalau a raspuns: "Nu, nu pot eu sa spun lucrul acesta, dar este clar ca o analiza trebuie, dar nu asta cred ca e subiectul principal in acest moment. In acest moment trebuie sa pregatim turul doi in asa fel incat sa castigam alegerile".