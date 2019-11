Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a spus ca ii va trimite o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis pentru a-l invita la o dezbatere unu la unu.

"Il invit pe candidatul Klaus Iohannis la o dezbatere unu la unu, in care trebuie sa vorbim in primul rand despre ce am realizat. (…) Eu cred ca este important. Voi face si un demers oficial, ii voi trimite si o scrisoare. Azi-maine trimit si scrisoarea, e normal sa avem aceasta confruntare, este o obligatie pe care o avem fata de romani", a declarat Dancila, potrivit g4media.ro.

Dancila a fost intrebata daca le va cere unor candidati sa isi puna sustinatorii sa o voteze in turul doi, iar ea a raspuns: "Eu vreau sa am aceasta discutie cu poporul roman, lor o sa ma adresez, cred ca niciun lider nu poate sa spuna: veniti si votati cu X".

Cand a fost intrebata daca exista lideri de organizatie cu rezultate slabe, care ar trebui sa isi depuna mandatul, aceasta a spus: "Nu merg de la aceasta premisa. Important e sa vedem care au fost motivele pentru care s-a ajuns la un rezultat mai slab si sa avem o abordare constructiva”.