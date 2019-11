Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, considera ca pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa aiba o dezbatere cu Viorica Dancila, ar trebui sa aiba subiecte comune, dar "doamna Dancila este incompetenta".

"Domnul presedinte Klaus Iohannis a comunicat foarte mult si in timpul mandatului, si in campanie, dar o comunicare directa, la firul ierbii, cu oamenii", a afirmat Raluca Turcan pentru Digi24.

"Vor anunta cei din echipa de campanie exact modul in care va comunica domnia sa in ceea ce priveste sustinerea proiectelor pe urmatoarele doua saptamani. (…) Cand vorbiti de dezbatere, inseamna ca doua persoane trebuie sa aiba subiecte comune de dezbatere. Or, ultimii ani ne-au aratat ca nu exista subiecte de dezbatere. Presedintele Klaus Iohannis a fost de partea celor multi, a romanilor, iar doamna Dancila a fost preocupata de interesele clientelei, ale persoanelor cu probleme infractionale si a comunicat foarte mult cu ei. Mi-e foarte greu sa va spun, inclusiv prin prisma mea, daca as intra intr-o dezbatere cu un om care a facut atat de mult rau Romaniei, pentru ca votul de ieri a aratat nu doar o victorie detasata si o apreciere detasata a presedintelui Iohannis, dar si un dispret enorm fata de politica pe care doamna Dancila a dus-o in fruntea PSD, impreuna cu ostirea domniei sale", a mai declarat Raluca Turcan.

"Doamna Dancila este incompetenta si a facut foarte mult rau", a spus Turcan, potrivit g4media.ro.