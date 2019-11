Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, legat de invitatia adresata de liderul PSD, Viorica Dancila, presedintelui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere inaintea turului al doilea al alegerilor prezidentiale ca urmeaza ca liberalii sa stabileasca strategia de campanie dupa ce vor fi publicate rezultatele finale ale primului tur. El a adaugat ca este foarte multumit de modul in care au fost organizate alegerile.

"In seara asta avem o sedinta a echipei de campanie. Cand avem rezultatele, stabilim strategia si in functie de asta vom face public", a spus Orban, intrebat pe aceasta tema.

El a adaugat ca are "convingerea ca presedintele va castiga in turul doi cu un scor foarte mare".

"Ne pregatim pentru turul doi sa facem o campanie directa adresata oamenilor. Ce ne intereseaza pe noi este sa aratam oamenilor care este proiectul presedintelui, solutiile presedintelui si capacitatea de a pune in practica aceste solutii pentru a convinge un numar cat mai mare de oameni sa vina la vot sa voteze cu presedintele", a afirmat Ludovic Orban.

Liderul liberal a sustinut ca scorul obtinut de Klaus Iohannis este "un rezultat apropiat de obiectivul urmarit".

"Sigur, asteptam rezultatul final. Ne bucuram ca presedintele a avut un scor foarte bun in diaspora, unde existau tot felul de presupuneri legate de optiunile politice ale diasporei. Sunt foarte multumit ca alegerile au fost organizate in conditii foarte bune, aproape fara incidente si mai ales ca romanii, indiferent ca au votat in tara sau in diaspora, au putut sa-si exercite dreptul de vot fara nicio constrangere, fara umilinta, fara sa stea la cozi fara sa le fie pusa in pericol exercitarea acestui drept fundamental", a completat Orban.

Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, a reiterat, luni, invitatia catre presedintele Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere, inaintea turului al doilea al alegerilor prezidentiale. "Ne pregatim foarte mult pentru a avea o dezbatere, dorim foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis sa vina la o dezbatere sau cel putin la o dezbatere. Avem in acest sens invitatii de la cateva televiziuni si noi le dam curs acestor invitatii, dar in mod real avem nevoie de un adversar. In primul tur nu am vazut o dorinta din partea domnului Iohannis. L-am provocat in mai multe randuri", a afirmat Steriu, potrivit Agerpres.