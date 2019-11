Valeriu Steriu, purtatorul de cuvant al PSD, sustine ca nu a fost o surpriza pentru PSD ca a intrat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale si a afirmat ca isi doresc foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis "sa sa vina la o dezbatere sau cel putin la o dezbatere".

"Nu a fost niciun fel de surpriza pentru noi intrarea in turul doi. Stiam ca exista toate resursele necesare si de-a lungul zilei ieri (duminica - n.r.) nu a existat emotie in acest sens. Eram dornici sa vedem intr-adevar romanii iesind la vot pentru PSD, se pare ca acestia au iesit de peste tot din tara", a spus Valeriu Steriu.

"Ne uitam foarte atent la ce se intampla in diaspora. Suntem multumiti ca am reusit sa gasim o formula prin care timp de trei zile toata diaspora sa iasa civilizat la vot. Este o lege buna, este o lege care implica un efort bugetar masiv, dar care se merita. Acest subiect speram sa fie inchis pentru totdeauna, cu diaspora, si in mod real sa avem aprecieri din acest punct de vedere si din diaspora", a mai declarat Steriu.

"Dorim foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis sa vina la o dezbatere sau cel putin la o dezbatere. Avem in acest sens invitatii de la cateva televiziuni si noi le dam curs acestor invitatii, dar in mod real avem nevoie de un adversar. In primul tur nu am vazut vreo dorinta din partea domnului Iohannis", a mai adaugat purtatorul de cuvant al PSD.

"Deci exista in continuare 18 milioane de voturi la care putem aspira", a spus Steriu.