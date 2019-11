Liderul USR, Dan Barna, sustine ca nu va demisiona din fruntea partidului, intrucat "nu abandoneaza" la prima dificultate.



Chestionat in legatura cu o eventuala demisie, Barna spus: "Nu. In acest moment, categoric nu. Am spus ca imi asum intreaga responsabilitate pentru rezultat, dar in egala masura nu sunt un lider care la prima dificultate sa plece si sa abandoneze pentru ca un rezultat sau obiectiv nu a fost atins".

"Voi avea in aceasta seara o discutie cu colegii din conducerea partidului si vom stabili strategia si pasii pentru perioada urmatoare", a adaugat el, citat de bursa.ro.