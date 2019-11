Dacian Ciolos si Dan Barna au anuntat ca alianta USR - PLUS il va sustine pe Klaus Iohannis in turul al doilea al alegerilor prezidentiale.



"Cred ca nu este nicio surpriza ca sustinerea noastra va merge catre Klaus Iohannis. Sper sa avem ocazia in perioada urmatoare pentru a consolida aceasta sustinere, sa avem o discutie cu domnul Iohannis pentru a ne asigura ca proiectul politic pe care domnia sa il sustine este aliniat cu obiectivele noastre si putem da acest semnal de capacitate de colaborare intre proiectul pe care il sustine Iohannis si pe care il sustinem noi", a declarat Dacian Ciolos, citat de bursa.ro.

La randul sau presedintele USR, Dan Barna, mentioneaza va recomanda sustinerea lui Klaus Iohannis.

"Dupa cum stiti, in Parlamentul Romaniei USR si in ultimul an Alianta USR PLUS am fost cei mai activi si mai dinamici contestatari ai PSD si ai pesedismului. Nu se pune problema sa putem acorda vreodata vot sau sprijin doamnei Dancila. Raspunsul este unul evident. Voi recomanda sustinatorilor mei sa-l sustina pe Klaus Iohannis", a spus el.