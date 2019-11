Liderul USR Dan Barna sustine ca isi asuma responsabilitatea pentru neatingerea obiectivului ”tur 2 fara PSD”.



"Am vazut procentele la care s-a ajuns, imi asum evident intreaga responsabilitate pentru acest obiectiv pe care nu l-am atins, acela de a avea un tur doi fara PSD, acela de a putea sa avem sansa unei dezbateri despre viitor in turul doi cu presedintele Iohannis. Electoratul din Romania a decis ca turul doi trebuie sa fie despre Klaus Iohannis si Viorica Dancila, respectam aceasta decizie, e fara indoiala o parte din vina si mi-o asum ca nu am reusit sa ajungem cu acest mesaje de modernizare, de necesitate, de urgenta pentru Romania si sa convingem mai multa lume", a spus Barna, citat de News.ro.