Rares Bogdan a reactionat dupa publicarea rezultatelor provizorii din primul tur al alegerilor prezidentiale.



"Multumim, Romania, esti sufletul nostru, singura noastra certitudine!

Sute de mesaje de dimineata, cand am deschis casutele postale, aveau o singura idee: domnule, eram cu bagajele facute, dar cred ca nu mai plec din tara!

Va dati seama??

Da, oameni buni, aceasta este primul pas. Romania normala e tara de unde sa nu mai vrei sa pleci, in care sa fii convins ca lucrurile se pot schimba! Pasul al doilea este sa asezam institutiile, functionarii, legile si OBICEIURILE in matca lor fireasca. Sa nu le mai schimbam albia!!!

Cand vor avea certitudinea ca nu vor mai fi umiliti, ca vor avea servicii medicale ca in vest, ca scoala te ajuta sa gandesti, sa inveti sa construiesti, sa vrei sa fii cel mai bun, fratii din diaspora vor incepe sa se intoarca. Acesta este proiectul de tara „Romania normala”. Trebuie sa inchidem o rana care ne costa cumplit!

Multumim, Romania, oriunde te-ai afla!", a scris Rares Bogdan pe Facebook.

Rares Bogdan: "Diaspora, jos palaria"

"Va multumesc, dragii mei! Chapeau Bas.

Am spus si am fost considerat un optimist incurabil care viseaza, am spus ca vom castiga cu peste 50% alegerile prezidentiale in Diaspora prin candidatul nostru, Klaus Iohannis, mai precis am spus public ca vom lua intre 50 si 60% dintre voturile exprimate si ca prezenta va fi in jur de 700.000 de alegatori. Au fost cu doar cateva mii mai putin de 700.000 si Klaus Iohannis a castigat cu 53,5% iar urmatorii doi clasati au luat 25%, respectiv 6%.

Va multumesc! 10 august 2018 a fost razbunat ieri. Vom desecretiza si vom afla cine au fost ticalosii de atunci! Nu ca nu i-am sti deja... dar sa avem si confirmarea", a mai scris el pe Facebook.