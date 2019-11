Jurnalistul Cristian Tudor Popescu si-ar dori ca presedintele Klaus Iohannis sa nu se considere nemuritor.



"E de mare bun simt ce spun oamenii, sunt de bun simt cerintele lor – presedintele sa fie corect, cinstit, puternic, competent. Dar eu as spune altceva. As vrea ca presedintele Romaniei sa nu se considere nemuritor, pentru ca mai toti presedintii acestei tari, incepand cu Nicolae Ceausescu, au actionat ca si cum ar fi fost nemuritori.

As vrea ca presedintele sa gandeasca ca perioada sa de atotputernicie, cum crede el atunci cand toti roiesc in jurul lui, sa-i faca pe plac, aceasta prezenta se va termina si ca intr-o zi va muri si ii vor muri si laudatorii si atunci istoria il va analiza fara mila si cu raceala. Si daca va gandi asa in timpul mandatului sau mandatelor sale, actiunile lui vor fi in favoarea Romaniei si romanilor, daca va avea aceasta constiinta. Daca nu, va face ce-l taie capul, va face tot felul de gesturi reprobabile, pentru ca se simte foarte puternic si nemuritor, si nu va actiona in interesul, la urma urmei, sub specia eternitatii, pe termen lung, al Romaniei", a spus CTP la Digi24.