"E inacceptabil in trei ani sa-ti darami trei guverne si sa mai ai pretentia sa castigi si prezidentialele. S-a facut tot ce se putea la Buzau. Sunt rezultate bune la Buzau. Mesajul meu e sa se intample multe lucruri bune la Centru ca nu se mai poate continua asa", a spus el, citat de ziare.com.

La randul sau, senatorul PSD de Buzau Lucian Romascanu a mentionat ca rezultatul de duminica este unul "slab in comparatie cu ce a facut PSD pana acum".

"S-a inchis o zi complicata si o etapa complicata. Am reusit totusi sa ne indeplinim ce am spus, sa avem candidat in turul doi. E un rezultat slab comparand cu ce a facut PSD inainte, e totusi un rezultat care ne bucura si ne arata un inceput de reconstructie a increderii oamenilor in PSD. Ne-am indeplinit scopul, in conditiile in care partid mai demonizat si injurat decat PSD nu cred ca a mai existat in ultimii 30 de ani. Dincolo de aceasta adversitate artificial creata, am reusit sa dovedim ca ne putem mobiliza si sunt convins ca Buzaul va arata ca vom avea unul dintre cele mai bune rezultate din tara", a precizat el.