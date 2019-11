Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor exprimate in 18.744 sectii din tara la alegerile de duminica il situeaza pe Klaus Iohannis (PNL) pe primul loc, cu 36,66%.



Update 11:40 - Presedintele Klaus Iohannis conduce in primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 36,91%, fiind urmat de candidatul PSD, Viorica Dancila - 23,45%, si candidatul Aliantei USR-PLUS, Dan Barna - 14,19%, dupa numararea voturilor din 18.781 de sectii de votare, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preotescu.

Update 10:50- Klaus Iohannis se situeaza pe primul loc in turul I al alegerilor prezidentiale, cu 36,66%, potrivit rezultatelor provizorii obtinute dupa numararea voturilor exprimate in toate cele 18.748 de sectii din tara. Potrivit datelor furnizate de AEP, din cele 8.546.545 de voturi valabil exprimate, candidatul PNL a obtinut 3.132.888. Pe pozitia a doua se situeaza Viorica Dancila (PSD) - 23,79% (2.033.616 voturi), apoi Dan Barna (USR PLUS) - 14% (1.196.173 voturi), Mircea Diaconu (Alianta UN OM) - 9,25% (790.945 voturi), Theodor Paleologu (PMP) - 5,66% (484.116 voturi).

Potrivit datelor furnizate de AEP, din cele 8.543.297 voturi valabil exprimate, candidatul PNL a obtinut 3.131.591.

Pe pozitia a doua se situeaza Viorica Dancila (PSD) - 23,80% (2.033.106 voturi), apoi Dan Barna (USR PLUS) - 13,99% (1.195.475 voturi), Mircea Diaconu (Alianta UN OM) - 9,26% (790.685 voturi), Theodor Paleologu (PMP) - 5,66% (483.870 voturi), scrie Agerpres.

Rezultate provizorii in diaspora (705 sectii): Iohannis - 53,83%, Barna - 26,42%

In diaspora candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut, la scrutinul de duminica, 53,83% din voturile in diaspora, iar reprezentantul Aliantei USR PLUS, Dan Barna - 26,42%, dupa numararea buletinelor din 705 sectii din strainatate.

Potrivit datelor furnizate de AEP, dintr-un total de 486.688 de voturi valabil exprimate in cele 705 de sectii in care au fost centralizate voturile, pe primele doua locuri s-au clasat actualul presedinte Klaus Iohannis - cu 261.961 de voturi, urmat de Dan Barna - 128.606 voturi.

Urmatorii clasati sunt: Theodor Paleologu (PMP) - 6,33% (30.821 voturi), Mircea Diaconu (Alianta UN OM) - 3,67% (17.841 voturi) si Viorica Dancila (PSD) - 2,88% (14.009 voturi).

S-au inchis si ultimele sectii de votare din strainatate

Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canada, la ora locala 21:00 (07:00 ora Romaniei).

Dupa inchiderea urnelor in tara duminica la ora 21:00, in diaspora votul a continuat, conform fuselor orare, in Argentina, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, Cuba, Mexic, Peru, Statele Unite ale Americii, Uruguay, Venezuela.

In strainatate au votat peste 650.000 de alegatori. Cea mai mare prezenta la vot in diaspora s-a inregistrat in Italia (aproape 130.000 de alegatori) si Marea Britanie (peste 119.000), conform platformei online a Biroului Electoral Central. Prezenta ridicata s-a inregistrat si in Spania si Germania.

Pentru alegerile prezidentiale, in strainatate au fost amenajate 835 de sectii de votare si, de asemenea, s-a putut vota prin corespondenta. Cele mai multe sectii de votare, peste o suta, au fost in Spania (148) si Italia (142). In Germania au fost 84, in Marea Britanie - 73, in Franta - 48, SUA - 38, Republica Moldova - 36, Belgia - 23, Olanda - 22, Irlanda - 16, Danemarca - 12, Austria si Grecia - cate 11, Grecia, Portugalia - 9, Elvetia - 8.

Romanii din afara tarii au avut la dispozitie trei zile pentru a vota la acest scrutin. Turul al doilea in diaspora va avea loc pe 22, 23 si 24 noiembrie.