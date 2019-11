Premierul Ludovic Orban a lansat, sambata, la sediul MAI, o solicitare catre managerii de spitale sa transmita cereri de urna mobila pentru ca tuturor cetatenilor spitalizati sa li se permita dreptul de vot.

"Atrag atentia tuturor managerilor de spitale sa aiba grija ca tuturor cetatenilor romani care sunt spitalizati sa li se permita dreptul de vot si sa se transmita cererile de urna mobila la fiecare sectie de votare care cuprinde spitale pe raza sectiei de votare", a declarat Orban, dupa intalnirea cu ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, de la sediul MAI.

El a amintit ca sunt peste 37.000 de angajati ai MAI mobilizati pentru a asigura buna desfasurare a alegerilor prezidentiale.

"Peste 18.000 de sectii de votare si aproape 15.000 de centre de locatii unde se voteaza, sunt mobilizate efective de peste 37.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne din toate armele - Politie, Jandarmerie, Politie de Frontiera si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Este asigurata paza la toate sectiile de votare. De asemenea, este asigurata paza pentru toate transporturile privitoare la materiale electorale care au fost distribuite. Sigur, la momentul sedintei, inca nu erau finalizate procedurile de transmitere a tuturor materialelor electorale catre toate sectiile de votare, dar procesul era in curs, erau doar opt judete si municipiul Bucuresti in care nu fusese finalizata, dar, dupa cum merg lucrurile, nu avem nicio indoiala ca in termen vor fi distribuite toate materialele electorale catre sectiile de votate", a spus prim-ministrul, potrivit Agerpres.