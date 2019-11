Dacian Ciolos, liderul PLUS, ii indeamna pe romanii din diaspora sa iasa la vot, considerand ca ei pot da "un imbold fara precedent celor de acasa".

"Dragi prieteni care traiti si munciti departe de tara,

Ati ramas legati prin radacini puternice de Acasa. Va pasa de ceea ce se intampla in tara si sunteti hotarati sa nu stati deoparte.

La ultimele alegeri prezidentiale, ati schimbat cursul lucrurilor, pentru ca cei care conduceau atunci guvernul se temeau de puterea voastra. Le-ati dat atunci o lectie.

De data asta, din nou, puteti fi cei care decid care va fi al doilea candidat in turul doi.

Puteti decide daca Romania ramane ancorata in dilema trecut-viitor sau daca vom discuta in turul doi doar despre viitorul nostru.

Aveti o zi in plus fata de noi, cei de acasa, in care puteti contribui la modul in care va arata tara pe care o iubiti atat de mult.

Sunt cu gandul si cu inima alaturi de voi.

Prezenta voastra masiva la urne de astazi le poate da un imbold fara precedent celor de acasa", a scris pe Facebook Dacian Ciolos.