Andrei Caramitru, membru USR, face estimari in ceea ce priveste votul din diaspora, sustinand ca pana duminica la incheierea votului, ar putea ajunge "in cel mai rau caz la 580.000, in cel mai bun caz la 900.000" de votanti.

"Estimare pentru prezenta diaspora pana Duminica seara. E de bine! Acum ca avem cifre, putem incepe sa estimam din ce in ce mai precis. Eu cred ca o sa ajungem in cel mai rau caz la 580’000, in cel mai bun caz la 900’000; Adica o estimare medie de 740’000 - de 2 ori mai mult decat pe 26Mai. Va explic logica mai jos, impartit pe zile: * vineri : 100’000 votanti (inclusiv cei care au votat prin corespondenta). * Sambata : 180-200’000 estimativ. Pana la 10 CET (11 ora Romaniei) au votat 20’000. Celelalte alegeri au dovedit ca pana seara voteaza cam de 10x mai multi decat cei care au votat pana la 10. * Duminica: 300’000-600’000 estimativ. De ce? La singura runda de votare in 2 zile, referendum-ul CPF, duminica au iesit de 3x mai multi decat sambata (total votanti). O parte au fost 'adusi' cam cu forta, deci un factor de 2x e logic. In cel mai rau caz ar fi doar de 1.5x mai multi decat sambata (300’000). Estimarea maxima - daca am cumula vineri dupa amiaza si sambata cu un factor de 2x ar fi 600’000", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×