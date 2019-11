Aproape 79.000 de romani au votat la urne in primul tur al alegerilor prezidentiale pana sambata la 07:00 ora Romaniei, cand s-a incheiat practic prima zi de vot in afara tarii, prin inchiderea sectiilor organizate in Americi: Argentina, Brazilia, Canada, Columbia, Chile, Cuba, Mexic, Peru, Statele Unite, Uruguay, Venezuela.

UPDATE 17:51 Peste 213.159 de romani au votat pana la aceasta ora, 187.970 pe listele suplimentare si 25.189 au votat prin corespondenta. UPDATE 16:10 La aceasta ora s-au inregistrat aproximativ 195.193 de romani care au votat in afara tarii, 170.004 pe listele suplimentarie si 25.189 prin corespondenta. UPDATE 14:40 Aproximativ 139.000 de romani din diaspora au mers la vot pana la aceasta ora. Numarul total al persoanelor care au votat a ajuns la 163.000, dintre care peste 25.000 au votat prin corespondenta. UPDATE 12:35 Pana la ora actuala, peste 110.000 de romani din strainatate s-au prezentat la vot si peste 25.189 au votat prin corespondenta. In total, aproximativ 133.384 de romani s-au prezentat la urne. UPDATE 11:34 Peste 96.000 de romani au votat pe listele suplimentare din diaspora, iar peste 25.000 au votat prin corespondenta. Un total de peste 121.000 de romani din strainatate si-au exprimat votul pana la aceasta ora, potrivit hotnews.ro. Totodata, aproape 25.200 de cetateni romani au votat prin corespondenta, potrivit cifrelor publicate pe platforma Biroului Electoral Central. Romanii din afara tarii mai pot vota sambata si duminica la alegerile prezidentiale, intre ora locala 07:00 si ora locala 21:00, la acest scrutin ei avand pentru prima data la dispozitie trei zile pentru a se prezenta la urne: 8, 9 si 10 noiembrie. Alegatorii care la ora 21:00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei aflati la rand in afara sediului sectiei pot sa isi exercite dreptul de vot pana la ora locala 23:59. Votul este in desfasurare sambata la 07:00 ora Romaniei in Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea de Sud, Filipine, China, Malaezia si Singapore, urmand ca la ora locala 12:00 sa fie deschise si sectiile organizate in restul tarilor. In strainatate au fost organizate 835 de sectii de votare, cele mai multe in Spania si Italia (143, respectiv 142). Dreptul de vot poate fi exercitat la oricare din sectiile organizate in afara tarii, pe baza unui document de identitate valabil in ziua votarii. Pot vota la alegerile prezidentiale cetatenii romani care au varsta de cel putin 18 ani, daca aceasta varsta a fost implinita pana in ziua alegerilor inclusiv. Adresele sectiilor de votare si alte informatii despre procesul electoral sunt publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe in sectiunea speciala dedicata scrutinului prezidential, potrivit Agerpres.

