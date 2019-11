Europarlamentarul PNL, Rares Bogdan, si secretarul general al PNl, Robert Sighiartau, au votat vineri la o sectie de votare din Roma.

"Din respect pentru cei care, in urma cu cinci ani de zile, l-au adus pe presedintele nostru in fruntea statului. Am venit pentru cei care inca sunt alaturi noi si iubesc Romania in fiecare zi. Si-au adus copilasii, au participat cu zecile de mii, cu copilasi in carucioare, cu copii de mana, unii dintre ei nascuti in diaspora, nascuti in statele europene. (…) Se gandesc la Romania cu infrigurare, cu pasiune si cu multa dragoste. Din respect pentru ei am venit", a spus Rares Bogdan, potrivit g4media.ro.

"Am votat la Roma, la Academia di Romania, cu Robert Sighiartau si prieteni dragi din Societatea Civila, Oana Stanciulescu si Oreste Theodorescu. Iubiti Romania in fiecare zi, oriunde s-ar afla!", a scris pe Facebook Rares Bogdan.