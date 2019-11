Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca este exclusa amanarea aplicarii legii pensiilor.



"Exclus! Doresc sa spulber toata aceasta intoxicare care s-a tot rostogolit in spatiul public. Legea pensiilor a fost promulgata, legea pensiilor a fost asumata si ea se va respecta.

Am preluat o situatie economica deosebit de grea si trebuie sa o stabilizam. Evident, nu ne plangem pentru ca ne asteptam la lucrul acesta, dar, pe fond, fiecare roman trebuie sa stie ce prapad a lasat in urma Guvernul PSD. Pe de o parte, avem institutii publice intesate de rubedenii si clienti de partid, acestia vor pleca acasa unul cate unul, iar functionarii bine pregatiti si harnici nu trebuie sa aiba nicio teama. Banii risipiti pana acum vor trebui economisiti si pusi angajatii sa lucreze in folosul prioritatilor romanilor. In numai trei zile de la preluarea acestei guvernari, am descoperit in ministere lucruri greu de imaginat. Bugetul pentru tot anul 2019 a fost construit pe un deficit bugetar total de 2,76% din PIB", a spus Turcan la RFI, citata de jurnalul.ro.