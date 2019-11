Presedintele PSD, Viorica Dancila, catalogheaza noul Cabinet ca un "guvern de bocitoare", care nu face altceva decat sa se planga de "greaua mostenire".



"Este foarte usor sa dai vina pe ‘greaua mostenire’ - eu nu am facut niciodata acest lucru, in calitate de premier -, pentru ca atunci justifica masurile pe care vrea sa le ia impotriva oamenilor si am vazut acest lucru sau faptul ca nu au un program de guvernare coerent. (...) Nici nu au preluat bine toate ministerele si au vorbit despre ‘greaua mostenire’. (...) Daca va uitati acum, parca este un guvern de bocitoare. La fiecare minister vorbesc doar de ‘greaua mostenire’, asta pentru a arata ca de fapt nu au niciun program legat de domeniul respectiv. Bun, ‘greaua mostenire’. Ce vrei sa faci tu in continuare, ca sa reglezi lucrurile, ca sa iei masuri pentru romani? Dar nu vedem absolut nimic. (...) Vedem ca este un haos total si singurul lucru pe care il repeta este ‘greaua mostenire’, nu sunt bani, ce facem.

Faptul ca spun ca nu au bani sau ca este o ‘gaura’ - trebuie demonstrat acest lucru. Dar pe oameni nu-i intereseaza vaicarelile presedintelui, ale domnului diriginte, ale elevului Orban sau ale celorlalti. Ii intereseaza ce vor sa faca ei, cum rezolva anumite situatii, ce vor sa faca pentru comunitatile locale", a spus Dancila, citata de stirileprotv.ro.