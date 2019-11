Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca a eliberat din functie aproape 40 de secretari de stat PSD.

"Astazi, am mai semnat a doua transa. Am eliberat din functie cred ca aproape 40 de secretari de stat PSD, maine voi continua. Trebuie pregatite deciziile, trebuie analizata baza legala si trebuie sa semnez. De aceea, nu pot sa semnez, pentru ca, daca as fi putut mai repede, as fi eliberat mai repede. (...) Guvernul PSD a plecat, toti secretarii de stat PSD, toti presedintii, vicepresedintii de oficii si, in general, toata clientela PSD va parasi guvernarea liberala, pentru ca noi nu acceptam sa lucram cu cei care si-au batut joc de Romania in ultimii trei ani de zile. (...) Nu am avut suficient timp, ca, altfel, terminam astazi cu semnarea deciziilor", a spus Orban, dupa ce a participat la cea de-a XXVI-a editie a Topului National al Firmelor, organizata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

El a precizat ca numarul de secretari de stat va fi redus "drastic". "Vom anunta cand adoptam hotararea de Guvern de organizare si functionare", a afirmat premierul, potrivit Agerpres.