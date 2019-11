Fostul premier, Viorica Dancila, a declarat joi seara la Antena 3 ca Guvernul Orban "nu va rezista", iar, in februarie, PSD va depune motiune de cenzura impotriva actualului Executiv.

"Presedintele Romaniei trebuie sa discute pe obiective importante pentru tara cu un guvern indiferent de culoarea politica. Eu cred ca un guvern cum este guvernul actual, care nu are majoritate, va fi un guvern care nu va rezista. Eu stiu ca Partidul Social Democrat va depune motiune de cenzura in februarie, cat mai curand posibil, ca un guvern nu trebuie dat jos de presedintele Romaniei trebuie dat jos de catre majoritatea din Parlamentul Romaniei si eu cred ca ceilalti vor face majoritate pentru ca nu vor sustine un guvern care va duce la dezastru Romania", a declarat Viorica Dancila la Antena 3.

"Eu am considerat ca dreptul la vot este al fiecaruia dintre noi, dar am vazut lucruri care ma ingrijoreaza. Aceste plicuri care s-au primit pentru turul doi in care sunt toti candidatii. Fara sa stii cine intra in turul doi, mi se pare un lucru total incorect si vom contesta acest lucru. Eu cred ca trebuie sa dea dovada de foarte multa transparenta, pentru ca fiecare trebuie sa aiba certitudinea in Romania ca votul lui conteaza, ca votulm lui este respectat. Cred ca acest lucru nu este acum prea bine reglementat pentru ca de multe ori oamenii cred ca chiar daca voteaza rezultatul poate fi deformat si nu trebuie sa se intample acest lucru", a mai spus fostul premier, potrivit realitatea.net.