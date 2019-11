Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut un apel, joi, la presedintele Klaus Iohannis sa ii opreasca pe premier si ministrul Energiei ''in a-i mai speria'' pe bucuresteni cu falimentul RADET, sustinand ca, daca instanta va declara acest faliment, solicitat de ELCEN, energia termica nu va fi sistata.



"Garantez 100% tuturor bucurestenilor ca nu se va sista livrarea apei calde si a caldurii daca luni Curtea de Apel, cei doi judecatori vor da o decizie si anume care sa accepte practic falimentul propus de ELCEN pentru RADET", a declarat Firea, la Parlament.

Ea a spus ca declaratia ministrului Energiei "este scandaloasa si dublata de acelasi tip de declaratii din partea premierului".

"Aceasta arata, in primul rand, necunoasterea domeniului si cinismul cu care ii trateaza pe bucuresteni. (...) Eu fac, in primul rand, apel la presedintele tarii, in calitate de presedinte CSAT, caruia i-am trimis, in trei ani, ca primar general, mai multe adrese, memorii, in care i-am explicat care este situatia RADET, cum am preluat o regie in stare de faliment de fapt, doar ca nu era declarat, problemele financiare ale regiei, datorii acumulate cu mult inainte de a deveni eu primar general, toate eforturile pe care le-am facut. (...) Am transmis presedintelui tarii aceste informatii pentru ca este o problema de siguranta nationala. Fac apel la domnia sa sa il opreasca pe noul premier, sa il opreasca pe noul ministru al Energiei in a-i mai speria pe romani, pe romanii care traiesc in Bucuresti, si in a mai transmite public informatii false, denaturate", a afirmat primarul Capitalei.

Gabriela Firea sustine ca bucurestenii cunosc situatia RADET si faptul ca aceasta regie a fost condusa de "oameni din PNL".

"Noul premier am inteles ca a declarat in fata unor colegi de partid ca vrea sa il creasca in sondaje, in Bucuresti, pe domnul Iohannis. Eu cred ca il scade in sondaje, pentru ca bucurestenii stiu foarte bine cine a condus RADET 15 - 20 de ani si anume oameni de la PNL. Si actualul administrator judiciar de la ELCEN este membru PNL. (...) In managementul de la RADET intotdeauna au fost membri sau simpatizanti PNL. Doreste sa ii faca un bine, dar ii va face un si mai mare rau", a adaugat Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei a explicat ca "ELCEN este singurul creditor care a cerut falimentul RADET, si nu Engie, ANAF, ci tocmai ELCEN, care trebuie sa fie partenerul primariei in a livra (...) agent termic".

"ELCEN ne cere falimentul pentru acel 'comision de succes'. Chiar daca se va ajunge la aceasta situatie, noi nu vom fi in situatia descrisa de domnul premier sau de domnul ministru al Energiei de a nu putea sa livram agent termic catre populatie. Au mai fost astfel de situatii cu RADET in faliment si s-a achizitionat pe nota de comanda agent termic. (...) Daca ministrul Energiei si noul premier folosesc aceasta problema de securitate nationala intr-o cheie politica si electorala si ne tot ameninta ca ne sisteaza livrarea, noi putem sa cumparam de la operatorii mondiali care desfac aceasta marfa pe piata, dar ei vor ramane cu marfa si vor aduce prejudicii echilibrarii sistemului energetic national. (...) Asta este cheia: noi putem sa cumparam ceea ce produce ELCEN de pe bursa, ei nu au ce sa faca cu marfa pe care o produc si ca atare vor intra in colaps. (...) Situatia economica financiara a RADET sau ELCEN nu are nicio legatura cu legea care prevede continuitatea lucrarii agentului termic", a sustinut Firea.

Referindu-se la intreruperile in livrarea energiei termice catre bucuresteni, primarul general a declarat ca acestea au fost de cateva ore in cazul avariilor sau de ordinul zilelor in cazul montarii de conducte noi, scrie Agerpres.

"Vestea buna este ca pana temperaturile vor fi intr-adevar scazute cele mai mari lucrari, cele de care depind foarte multe cartiere, vor fi fost deja finalizate", a adaugat Firea.

Miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a afirmat ca RADET ar putea intra luni in faliment, iar Primaria Capitalei trebuie sa fie pregatita pentru aceasta situatie.

"Maine vom avea o intalnire pe aceasta tema si eu as vrea ca Primaria sa fie foarte constienta ca s-ar putea ca luni sa fie declarat falimentul RADET. ELCEN este pregatita sa livreze energie termica, insa trebuie ca Primaria sa fie pregatita, sa gasim solutia cine sa cumpere acel agent termic, Primaria direct... Primaria sa se asigure ca toata subventia catre ELCEN este platita. (...) Sper sa nu se ajunga la falimentul RADET, insa Primaria trebuie sa fie pregatita si pentru aceasta eventualitate", a sustinut el.