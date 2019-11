Alexandru Cumpanasu face un apel catre romanii din diaspora si din Romania, pentru a iesi la vot. Candidatul la alegerile prezidentiale sustine ca "marii lideri" ai tarii se intrec in promisiuni, in ultimele zile inainte de alegeri, dar nu au fost in stare sa faca nimic pana acum.







"Apel catre romanii din diaspora si din Romania: Dragi romani, in aceste ultime zile 'marii lideri' ai tarii se intrec in promisiuni pentru viitor dar nu au fost in stare de nimic pana acum! Daca unii romani se vor lasa din nou pacaliti 'isi vor merita soarta'. Un lucru este cert: Memoria scurta si somnul natiunii naste monstrii in fruntea tarii! Intreaga tara a stat cu sufletul la gura si cu frica in san dupa cele petrecute cu Alexandra. Si acum unii au revenit la starea 'mie nu mi se intampla'. Pentru acestia pun aici o stire de ieri care poate ii lamureste ca Alexandra si Luiza nu au fost un incident izolat iar statul este paralizat. In rest, fac un apel catre toti romanii sa iasa la vot indiferent cu cine vor vota! Fac apel catre diaspora sa fructifice aceasta sansa istorica de 3 zile de vot! Romania si siguranta familiilor noastre depinde de votul dumneavoastra!", a scris Alexandru Cumpanasu pe Facebook.

