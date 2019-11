Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a declarat joi, la preluarea mandatului, ca a cerut sa se faca o evaluare a profesorilor care nu au obtinut nota 5 la examenul de titularizare, urmand ca ulterior sa ia o ''decizie corecta'', ''bazata pe un studiu''.





"Deja in prima zi de mandat, am cerut sa facem o evaluare in sensul acesta, sa vedem cati anume dintre profesori nu obtin (n.r. - nota 5). In acelasi timp imi doresc sa vad si de unde provin, formarea lor initiala unde s-a realizat, pentru a lua o decizie corecta si bazata pe un studiu in cadrul Ministerului Educatiei", a sustinut Anisie.

In context, premierul Ludovic Orban, prezent la minister, a evidentiat sistemul de invatamant finlandez care performeaza datorita unei salarizari corespunzatoare si a programelor de formare continua a cadrelor didactice, model care ar putea fi preluat si in Romania.

"M-am uitat la sistemul finlandez. Sistemul finlandez selecteaza din universitati cei mai buni absolventi, ii motiveaza cu un salariu mare la angajare, iar ecartul intre salariul pe care il primeste un tanar profesor debutant care intra in cariera si salariul pe care il primeste la final de cariera nu este asa de mare cum este la noi. Mai mult decat atat, exista sisteme continue de formare, adica se investeste in cadrele didactice, in cresterea capacitatii lor de a relationa cu copilul, de a transmite cunostintele, de a gasi cele mai bune forme de transmitere a cunostintelor in toate mediile. Trebuie sa urmam si sa incercam sa implementam niste modele de succes care functioneaza in alte tari", a spus Orban, potrivit Agerpres.