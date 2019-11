Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, joi, ca Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei trebuie sa se transforme din ''pusculita de partid'' intr-o institutie in folos public.

"Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei este un minister care poate sa asigure dezvoltare locala si este un minister care ne dorim sa nu mai fie pusculita de partid, ci un minister in folos public (...). Acesta este mesajul de baza. Ne dorim o buna functionare a ministerului si, de asemenea, ne dorim masuri concrete si eficiente in sprijinul administratiilor publice locale, cu prima destinatie, aceea a asigurarii veniturilor la nivelul autoritatilor publice locale in proportie cat mai mare, sa tindem spre 100%, iar redeventele pe resursele solului sa ramana la nivelul autoritatilor publice locale. Din pusculita de partid acest minister trebuie sa serveasca autoritatile locale, cetateanul si dezvoltarea Romaniei", a spus Turcan, la preluarea mandatului de catre ministrul Ion Stefan.

Raluca Turcan a mentionat ca trebuie sa fie eliminat complet criteriul politic atunci cand se fac alocari din bani publici.

"Am asistat in decursul timpului la competente puse in bratele administratiilor publice locale fara resurse de dezvoltare. Responsabilitati fara resurse, ceea ce inseamna pe fond ineficienta. Eu doresc si Cabinetul Orban doreste de la Ministerul Lucrarilor Publice sa fie continuate programele de investitii si, in acelasi timp, sa fie eliminat complet criteriul politic atunci cand se fac alocari din bani publici. Dezvoltare inseamna viziune in continuitatea proiectelor, dezvoltare inseamna proiecte integrate, proiecte incepute si finalizate, nu bani pentru proiecte incepute si uitate. Consideram ca acest minister trebuie sa aiba aceasta prioritate - ca orice investitie inceputa sa fie si finalizata. Nu mai putin ne intereseaza procesul de absorbtie a fondurilor europene si in acest sens avem si in programul de guvernare ca prioritate o renegociere a axelor de finantare, astfel incat fondurile europene care pot fi folosite pentru investitii sa fie majorate si sa nu mai existe intarzieri sau pericol de dezangajare la folosirea fondurilor europene", a afirmat ea, potrivit Agerpres.