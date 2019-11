Andrei Caramitru, membru USR, este de parere ca in Romania, "coruptia si mizeria exista pentru ca o toleram" si pentru ca "ne este frica".

"Coruptia si mizeria din tara asta exista pentru ca o toleram. Langa noi. Pentru ca 'sunt si ei oameni', 'toata lumea fura', pentru ca ne e frica.

* Doctorii nu denunta si ii apara pe colegii lor care cer spaga.

* Profesorii stau grupati in jurul directorilor incompetenti si a celor care cer bani la 'fondul de clasa'.

* Angajatii in administratie nu denunta pe colegii care fac ilegalitati. Inchid ochii.

* Ne laudam cu prieteni bogati, le spunem ce frumoasa e masina lor, ii invidiem, desi stim ca au contracte dubioase si nu platesc taxele

* Alegem oameni si partide care sunt profund corupte - doar pentru ca ne e simpatic unul de acolo, care ne minte pe ultima turnanta ca e anti-PSD

* Ii bagam in seama si ii facem vedete pe toti interlopii - Borcea, Udrea si zeci de alti mizerabili

* Cand vorbim de schimbare - de fapt vrem sa se schimbe toti ceilalti, noi nu, nu cumva sa pierdem din 'confortul' lui 'merge si asa', 'ne intelegem noi cumva'.

Schimbarea mentalitatilor este esentiala. Si asta vine doar prin:

* simboluri (un Presedinte de la USR ar fi esential)

* exemple. Ziaristii indepenedenti care denunta situatii corupte. Elevi care denunta public coruptia din clasa. Directori de la stat care fac denunturi la DNA (doamna de la PMB de ex). 'Radicalii' care expun mizeria (Malin Bot, Marian Ceausescu etc)

* Aplicarea dura a legii (asa cum s-a intamplat cu interdictia de a fuma in interior). Dai sau iei o spaga cat de mica: esti pedepsit exemplar.

* protectie juridica extinsa pentru cei care expun coruptia din sistem (lege 'Whistleblower' solida).

Nu putem sa o mai lalaim asa intr-o cloaca balcanico-mizera si sa credem ca putem sa avem o tara ca afara", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.