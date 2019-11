Premierul Ludovic Orban sustine ca fermierii aflati in subordinea directorilor judeteni au fost obligati sa participe la evenimentul de lansare a candidaturii Vioricai Dancila, din data de 9 octombrie. Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a anuntat ca va trimite Corpul de control pentru a verifica legalitatea platilor efectuate de institutie, inclusiv plata evenimentului de la Romexpo din 9 octombrie.

"Se stie foarte clar ca unitatile din subordinea Ministerului Agriculturii, directorii judeteni au fost obligati sa vina cu angajatii sau cu fermierii pe care ii controlau, cu forta. I-au adus sa participe la un eveniment politic si speram sa aiba curajul de a recunoaste acest lucru", a declarat premierul Ludovic Orban.

"Maine dimineata (joi - n.r.), Corpul de Control al Ministerului Agriculturii va verifica toate platile efectuate, precum si legalitatea tuturor acestor plati, inclusiv plata evenimentului din 9 octombrie de la Romexpo,de la lansarea candidaturii doamnei Viorica Dancila" a spus Adrian Oros, ministrul Agriculturii, potrivit digi24.ro.

Viorica Dancila si-a lansat candidatura in cadrul unui eveniment care s-a desfasurat la Romexpo, in data de 9 octombrie, in prezenta a 10.000 de persoane, printre care agricultori si fermieri.