Mihai Fifor, secretarul general al PSD, este de parere ca presedintele Klaus Iohannis ii jigneste pe cei din PSD, pentru ca "e mult mai simplu sa arati cu degetul la altii cand nu ai niciun rezultat, nimic de aratat".

"L-ati auzit pe Iohannis in aceasta campanie sa prezinte ce a facut el pentru romani in ultimii 5 ani? Nu! Absolut nimic! Zero barat! Acesta e bilantul lui!

Dar, cu siguranta, l-ati auzit de mai multe ori atacand PSD si jignindu-i pe cei care sustin acest partid! Da, e mult mai simplu sa arati cu degetul la altii cand nu ai niciun rezultat, nimic de aratat.

Cand merge undeva si apare presa, cauta mereu iesirile din spate. De la Cotroceni ne serveste doar declaratii robotizate, fara sa mai accepte legitimele intrebari din partea jurnalistilor.

Se da leu-paraleu impotriva PSD doar cand nu e nimeni de la PSD de fata. In schimb, cand e chemat la o dezbatere barbateasca, fata in fata, pe argumente si pe fapte, fuge ca un elev prins cu minciuna sa se ascunda in gaura de sarpe.

Doi bani! Exact atat face curajul lui Iohannis in fata PSD!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.