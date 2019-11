Leo Iorga avea o vointa uriasa si a aratat ca pana in ultimul moment trebuie sa crezi in tine si in sansa ta, a declarat solistul trupei Holograf, Dan Bittman.





El a adaugat ca fostul solist al trupei Compact, decedat sambata, a luptat timp de sapte ani cu o boala necrutatoare. De asemenea, Bittman a evocat intalnirea din 20 septembrie, de la Arenele Romane, cand Leo Iorga a parasit spitalul pentru a canta in memoria lui Teo Peter. "Ultima oara cand l-am vazut pe Leo a fost acum aproximativ o luna si jumatate, la Arenele Romane, am cantat impreuna. A venit direct din spital, intr-un scaun cu rotile. L-am imbratisat cu totii, l-am sarutat. Stiam ca e nu e bine, dar inca o data, pentru a nu stiu cata oara, ne-a aratat ca este cel mai mare luptator, pe care l-am cunoscut eu, cel putin, in viata. A fost si este si va fi pentru noi toti, prietenii lui, un exemplu de lupta impotriva unei boli care nu iarta. Omul acesta a avut o vointa uriasa. Si nu numai ca a avut el o vointa uriasa. A incercat prin felul lui de a fi sa le arate tuturor ca merita sa lupti. Timp de peste sapte ani a luptat cu o boala necrutatoare. Ne-a aratat ca pana in ultimul moment trebuie sa crezi in tine si in sansa ta. Acesta a fost Leo Iorga - pe langa un extraordinar solist, o extraordinara voce - a fost un om cu o ambitie si o putere formidabile. Dumnezeu sa il odihneasca si condoleante familiei", a aratat Dan Bittman, intr-o declaratie acordata Agerpres. El a adaugat ca Leo Iorga a fost "un artist desavarsit", dar si un om cu o caldura deosebita. "A fost un model si in viata lui artistica, a fost un tip tonic, mereu era zambitor, era un om care aducea zambetul in jurul lui. Un om cu o caldura deosebita. De aceea cred ca a si avut asa o priza la public si oamenii il iubeau neconditionat, pentru felul lui de a fi. Avea o voce inconfundabila, cei care vor sa si-l aminteasca sa asculte cat mai mult Compact, din perioada cu Adi Ordean, Lelut Vasilescu, cu Teo Peter. Acestea sunt momente care vor ramane vesnic. El e o voce vesnica", a spus Bittman.

